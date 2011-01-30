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Love And Death, Korn, For Today

zenn, 3 октября 2012

LOVE AND DEATH - группа бывшего гитариста KORN обнародовала обложку грядущего альбома

Love And Death - группа бывшего гитариста Korn Брайана Уэлча, обнародовала обложку своего грядущего альбома "Between Here And Lost"

DEFTONES

Ольга Сергеевна, 27 сентября 2012

DEFTONES об альбоме "Koi No Yokan" в новом видео-интервью

Фронтмен DEFTONES Чино Морено (Chino Moreno) и басист Серджио Вега (Sergio Vega) недавно встретились с CraveOnline.com для обсуждения альбома "Koi No Yokan"

Фронтмен MINISTRY госпитализирован

Ministry

Лидер индастриал металлеров Ministry Эл Йоргенсен (Al Jourgensen) потерял сознание во время концерта в Париже и был госпитализирован

zenn, 30 июля 2012

Мэрилин Мэнсон: новое видеоинтервью

Marilyn Manson, Rob Zombie, Twins Of Evil

Мэрилин Мэнсон: новое видеоинтервью

Ольга Сергеевна, 29 июля 2012

DEFTONES представили новую песню на частном шоу в Калифорнии

DEFTONES, Chino Moreno

DEFTONES дебютировали новую песню под названием "Rosemary" на частном шоу вчера вечером (пятница, 27 июля) на Warner Bros. Records в городе Бербанк, штат Калифорния.

Ольга Сергеевна, 28 июля 2012

Мэтт Дэрэй мечтает записать трек с Боно

Мэтт Дэрэй, Боно, U2

О влиянии рока на танцевальную музыку и разнице между российской и зарубежной аудиторией в интервью с пионером транса - великим Мэттом Дэрэем.

123, 28 июля 2012

"От любви до ненависти" или дебютный альбом группы Don`t Ask

Don`t Ask

Музыкальный обзор дебютного EP «От любви до ненависти» группы Don`t Ask журналиста Ивана Клюева.

Клюев Иван, 1 февраля 2011

JANE AIR устроят расколбас в Сибири!

Weekend Warriors, кемерово, концерт

Концертное агентство PRIMA Star представит в центре Сибири большой сольный концерт группы Jane Air в рамках WEEKEND WAR тура.

Zenn, 30 января 2011

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