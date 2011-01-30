LOVE AND DEATH - группа бывшего гитариста KORN обнародовала обложку грядущего альбома
Love And Death - группа бывшего гитариста Korn Брайана Уэлча, обнародовала обложку своего грядущего альбома "Between Here And Lost"
DEFTONES об альбоме "Koi No Yokan" в новом видео-интервью
Фронтмен DEFTONES Чино Морено (Chino Moreno) и басист Серджио Вега (Sergio Vega) недавно встретились с CraveOnline.com для обсуждения альбома "Koi No Yokan"
Фронтмен MINISTRY госпитализирован
Лидер индастриал металлеров Ministry Эл Йоргенсен (Al Jourgensen) потерял сознание во время концерта в Париже и был госпитализирован
Мэрилин Мэнсон: новое видеоинтервью
Мэрилин Мэнсон: новое видеоинтервью
DEFTONES представили новую песню на частном шоу в Калифорнии
DEFTONES дебютировали новую песню под названием "Rosemary" на частном шоу вчера вечером (пятница, 27 июля) на Warner Bros. Records в городе Бербанк, штат Калифорния.
Мэтт Дэрэй мечтает записать трек с Боно
О влиянии рока на танцевальную музыку и разнице между российской и зарубежной аудиторией в интервью с пионером транса - великим Мэттом Дэрэем.
"От любви до ненависти" или дебютный альбом группы Don`t Ask
Музыкальный обзор дебютного EP «От любви до ненависти» группы Don`t Ask журналиста Ивана Клюева.
JANE AIR устроят расколбас в Сибири!
Концертное агентство PRIMA Star представит в центре Сибири большой сольный концерт группы Jane Air в рамках WEEKEND WAR тура.